Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını bilgisini paylaşan Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir depremin şiddetli hissedildiğini söyledi.

Binalarda bulunan vatandaşların bu süreçte dışarıya çıktığını anlatan Sertdemir, "Biz de tedbir amacıyla duyuru yaptık. Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Kulu ilçesinde deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

29 ev için hasar tespit talebinde bulunuldu

Konya Valisi İbrahim Akın, depremin yaşandığı ilçede incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

Ardından Akın, Kulu Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem anında korku ve panik yaşayan 17 vatandaşın hastaneye başvurduğunu söyledi.

Depremin ardından, ilgili ekiplerin hemen bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre, Kulu'da bulunan 3 ev ile 7 kırsal mahallemizde 26 ev olmak üzere 29 evle ilgili hasar tespit talebinde bulunuldu. Yine iki kırsal mahallemizdeki camilerle ilgili de hasar tespit talebi tarafımıza iletildi." dedi.

Akın, oluşturulan teknik ekiplerin, ihbarda bulunulan evlere ve kırsal mahallelere sevk edildiğini aktardı.

Yapılan tespitlerde yapısal herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Binalarda sadece yüzeysel bazı küçük çatlaklar olduğu tespit edildi. Kırsal mahallelerimizdeki 26 ev ve 2 cami ile ilgili hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca depremden kaynaklı vatandaşlarımızın korku ve panik yaşaması neticesinde evlerinden çıkarken çoğunluğu ayak burkulmaları şeklinde cereyan eden 17 hastamız hastanemize başvurdu. Bu hastalarımızdan da 16'sı gerekli tedavilerinin akabinde taburcu edildi. Şu anda hastanemizde üzerine dolap düşmesinden kaynaklı bir çocuğumuz, tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuluyor."

Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve il Sağlık Müdürü Mehmet Koç da eşlik etti.

Deprem TBMM Genel Kurulunda da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, TBMM Genel Kurulunda da hissedildi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime verdiği ara sırasında, Kulu'daki deprem nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda hafif sarsıntı yaşandı.

Bu sırada Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, deprem olduğunu belirterek, birbirlerini uyardı. Bazı milletvekillerinin, depremin konumu ve şiddetine ilişkin telefonlarından bilgi almaya çalıştığı gözlendi.

İçişleri Bakın Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Kurum: Hasar tespit ekipleri çalışmalarına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum söz konusu olmadığını, hasar tespit ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Sağlık Bakanlığı birimlerine bildirilen olumsuzluk yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."