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Uzmanı Açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batısı yağışlı, doğu kesimleri ise parçalı bulutlu olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 15:58, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 16:03
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Uzmanı Açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yapılan son tahminlere göre, yarın ve cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde, İç Anadolu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanakların beklendiğini belirtti.

Yağışların yarın Trakya ile İzmir çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını aktaran Macit, kıyı Ege, Muğla, Aydın, İzmir çevreleri ve Çanakkale'de rüzgarın kuvvetli esmesinin beklendiğini söyledi.

Rüzgarın cumartesi günü de Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinde kuvvetli eseceğini dile getiren Macit, rüzgarla beraber yer yer hafif toz taşınımı beklendiğini kaydetti.

Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın batısı, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Yalova ve Kırklareli'nde yer yer kuvvetli yağışların öngörüldüğünü bildirdi.

Pazar gününden sonra ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini belirten Macit, "Pazartesi, salı ve çarşamba günü sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar göreceğiz." dedi.

Macit, hava sıcaklıklarının Marmara bölgesi ile kıyı Ege dışında iç ve doğu kesimlerde hafta sonunda mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağını ifade etti.

- 3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın hafif yağışların olacağını aktaran Macit, cumartesi ve pazar ise gök gürültülü yağış beklendiğini dile getirdi.

Ankara'da yarın ve özellikle pazar günü gök gürültülü yağışların olacağını belirten Macit, "Cumartesi günü özellikle hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor." diye konuştu.

Abdullah Macit, İzmir'de ise yarın, cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanakların devam edeceğini, kuvvetli rüzgar olacağını kaydetti.

Rüzgarın yarın Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini dile getiren Macit, denizcileri uyardı.

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