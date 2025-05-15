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Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 16:18, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 16:34
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Ümraniye'de 22 Eylül'de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) , Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralandı.

Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, polis memuru Abdullah A.'nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı.

'POLİS MEMURUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI FİRAR ETTİ'

İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti'nin annesi ve yakınlarının 'yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi. Komiser Abdullah A.'nın yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.'yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti'yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.'nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti'nin kaçtığı ifade edildi. Komiser Abdullah A.'nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti'nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Üç polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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