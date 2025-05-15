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Kredi Kartı Kullanımında Patlama: Nisan'da Yüzde 58 Arttı

Nisan 2024'te kartlı ödeme tutarı yüzde 58 artarak 1,78 trilyon TL oldu. Temassız ve internetten ödemelerdeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 16:38, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 17:03
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1,78 trilyon TL oldu. Nisan ayında toplamda 1,60 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi. İnternetten kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 büyüme ile 545,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Kart Sayılarında Gelişim

  • Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 133,2 milyon, banka kartı sayısı 212,0 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,1 milyon adede ulaştı.
  • Kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8'lik artış yaşandı.
  • Toplam kart sayısı ise 446,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı Ödeme Tutarı Gelişimi

  • Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1.783,3 milyar TL oldu.
  • Kartlı ödemelerin 1.516,2 milyar TL'si kredi kartları, 247,9 milyar TL'si banka kartları, 19,2 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.
  • Kredi kartı ile yapılan ödemelerde büyüme oranı yüzde 63, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 41, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde -11 oldu.

Kartlı Ödeme İşlem Adedi Gelişimi

  • Nisan ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,60 milyar adet oldu.
  • Kartlı ödemelerin 911,3 milyon adedi kredi kartları, 617,9 milyon adedi banka kartları, 74,8 milyon adedi ise ön ödemeli kartlar ile yapıldı.
  • Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 15, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise yüzde -28 oldu.

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı ve Adedi Gelişimi

  • İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 545,4 milyar TL'ye yükseldi.
  • İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30.
  • İnternetten kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,2 milyon adede yükseldi.
  • İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15'tir.

Temassız Ödeme Tutarı ve Adedi Gelişimi

  • Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1.067,2 milyon adet oldu.
  • Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 567,2 milyar TL'ye ulaştı.
  • Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti.


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