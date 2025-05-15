KDK'ya en çok başvuru yapılan konular

TBMM Dilekçe Komisyonu İle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Başkanvekili AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, görev alanında bulunan konularla alakalı sunum yaptı.

2024 yılı içerisinden biriminde 2147 dosyanın tamamlandığını bildiren Yalçın, kadın, çocuk, engelli hakları ile sosyal hizmetler alanındaki başvuruların 947 olduğunu aktardı.

Yalçın, yaptıkları çalışmanın sadece başvurular üzerinden karar tesis etmek olmadığına dikkati çekerek, "Biz, Meclis'ten aldığımız güçle tek bir başvuru üzerine yaptığımız çalışmalarla dahi aynı sorunu yaşayan on binlerce hatta yüz binlerce insanı etkileyecek karar alma imkanına sahibiz." dedi.

Alanında yaptıkları çalışmalar üzerinden örnekler paylaşan Yalçın, sürücülerin 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenileme zorunluluğu olduğunu ancak cezaevlerinde bulunanların şahsen başvuru yapamamaları nedeniyle bu işlemi gerçekleştiremediklerini anımsattı.

Yalçın, bu konuda kendilerine gelen 3 başvuru üzerine yaptıkları çalışmalarla bir genelge çıkartılmasına vesile olduklarını, el terminalleri vasıtasıyla başvuruların alınabildiğini ve bunun, cezaevlerinde bulunan 60 ila 70 bin kişiyi etkilediğini aktardı.

Benzer şekilde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerine yaptıkları çalışmalardan bahseden Yalçın, HGS'lerle alakalı cezalarda tebligat süresinin uzun sürebildiğini, icraya konulduğunda da bu cezaların, ödenmesi gereken tutarın 10 katına kadar çıkabildiğine dikkati çekti.

Yalçın, çalışmalar neticesinde 15 günlük süre yerine, kademeli süre getirilmesi gerektiğine ilişkin kapsamlı bir kararı tesis ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda özellikle icraya konmadan önce yazı, mesaj ve mail yoluyla vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden hususlara kararımızı derçettik. Yasa koyucumuz takdir etti, bizim kararımızdaki aynı karar yasalaştı. Bunun yasalaşmasıyla sorun çözülmüş oldu ve biz aynı başvuruları almamaya başladık."

Yapılan araştırmaların bir risk grubundaki çocukların, ileride suç işleme oranının diğerlerine göre daha çok olduğunu gösterdiğine işaret eden Yalçın, bununla ilgili verileri Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na paylaştıklarını bildirdi.

Yalçın, bu çocuklara ilgili daha fazla dikkat edilmesi ve çalışma yapılması gerektiği yönünde bir ön mutabakata vardıklarını belirterek, pilot ilçelerde bununla alakalı çalışmaya başlanacağını da kaydetti.

Yalçın, yaptıkları çalışmaların yanı sıra özel raporlarının da olduğunu belirterek, "'Gazze Özel Raporu'muz geçen sene şubat ayında yayımlandı. Gururla ifade edebilirim ki Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı'na gönderdiğimiz raporlar alanında oldukça iyiler." sözlerini sarf etti.

En çok başvuru 5 başlıktan

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, görev alanının, kamu personel sistemine ilişkin meydana gelen ihtilafların, yapılan başvurular neticesinde çözüme kavuşturularak ilgili idarelere tavsiye kararlarını göndermek olduğu bilgisini verdi.

Kalkan, kamu görevlileri ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerinden en çok başvuru yapılan konuları 5 başlıkta sıralayarak, "Atama, nakil ve yer değiştirme, mali haklar, kamu personelinin tutum ve davranışları, disiplin cezaları ve personel alımı en çok başvuru yapılan alanlardır." dedi.

2024'te kamu personeliyle ilgili uyuşmazlıklarla yapılan başvuru sayısının 3 bin 170 olduğunu dile getiren Kalkan şöyle devam etti:

"Bu 3 bin 170 başvurunun 'kabul edilebilir' dediğimiz, esas incelemeye tabi tutulan başvuru sayısı 879'dur. Bu da başvuru miktarının yüzde 28'ine denk geliyor. Bu, kabul edilebilir başvurulardan sonuçlanan 364 'ret', 253 'tavsiye', 162 'kısmen tavsiye' 'kısmen ret', 100 de 'dostane çözüm' kararı verilerek, ilgililere, kurumlara, idarelere bildirilmiştir."

"2024'te çalışma ve sosyal güvenlik alanında bize 1039 başvuru olmuş"

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas da görev alanıyla ilgili istatistikleri paylaşarak, "2024 yılı içerisinde çalışma ve sosyal güvenlik alanında bize toplam 1039 başvuru olmuş. Bu başvuruların neredeyse yarısı, doğrudan sosyal güvenlik sistemine ilişkin." diye konuştu.

Ekonomi, maliye ve vergi alanında ise 772 başvuru aldıklarını bildiren Makas, bu başvuruların büyük bir çoğunluğun finansal konulara ait olduğu bilgisini verdi.

Makas, şu ifadeleri kullandı:

"Bize çok başvuru geleceğini düşündüğümüz bir sorunu da arz etmek isterim, 2024 ve 2025 yıllarında bağlanan SSK emekli aylıkları arasındaki farklılıklar... Bu da önümüzdeki dönemde bir sorun olarak önümüze geleceğini ve size de yansıyacağını düşünüyoruz. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu yıllar ile düşük olduğu yıllar arasında, enflasyondaki aralık çok yüksek olduğunda, aynı prim sayısı, yaş ve faktörlerle hesaplanan emeklilik aylıklarında ciddi farklılıklar oluşturuyor. Mesela 2024'te emekli olanla, aynı özelliklerle 2025'te emekli olanlar arasında ciddi bir maaş farkı var."

Kamu Denetçisi Özcan Yıldız, hedeflerinin öncelikle vatandaşların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve bu vesileyle başvuruları dostane çözüm yoluyla sonuçlandırmak olduğunu belirtti.

Yıldız, yaptıkları çalışmalarla vatandaş yararına alınan bazı kararları da paylaştı.

Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) normalde yılda 2 kez yapıldığını anımsatan Yıldız, kendilerine gelen başvuru sonucunda, yazılı bir YDS sınavının temmuz ayında yapılmak üzere ÖSYM takvimine yerleştirilmesini sağladıklarını anlattı.

Bununla alakalı kuruma 100 başvuru geldiğine dikkati çeken Yıldız, sınava ise ortalama 200 bin kişinin girdiğini belirtti.

Yıldız, bir özel üniversite tarafından enflasyon oranı üzerinde yapılan fahiş zammı, Tüketici Fiyat Endeksi seviyesine çekilmesini sağladıklarını aktararak, "Bu uygulamamız, benzer nitelikteki diğer kurumlar için de emsal teşkil edecektir." şeklinde konuştu.

Kuruma, gerekli görülen alanlarda "özel rapor çıkarma" yetkisi vermesini de çok önemsediklerini belirten Yıldız, "Önümüzdeki dönemde üzerinde titizlikle durduğumuz bazı konularda, özellikle özel okul zamlarından hareketle eğitimde fırsat eşitliği hususunda bir özel rapor yayınlayacağımızı ifade etmek isterim." sözlerini sarf etti.

Yıldız, görev alanındaki başvuruların sayısal dağılımını da paylaşarak; 2024 yılı için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında 1247, orman, su, çevre ve şehircilik alanında 753, ulaştırma, basın ve iletişim alanında 417, enerji, sanayi, gümrük ve ticaret alanında 36, gıda, tarım ve hayvancılık alanında 53, bilim sanat, kültür ve turizm alanında ise 33 başvuru aldıklarını bildirdi.

Yıldız, yurt dışı görevi nedeniyle toplantıya katılamayan Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta'nın birimiyle alakalı da sunum yaptı.