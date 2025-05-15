Deprem erken uyarı sistemini TBMM'de vekillere anlatırken depreme yakalandılar

Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem başkent Ankara'da da hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini odalarında ziyaret edip, geliştirdikleri deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verirken depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve binada çalışanlarla birlikte dışarıya çıktı. Üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, Konya Kulu merkezli depreme TBMM'de yakalandıklarını söyleyerek, "Deprem nedeniyle milletvekillerimiz ve vatandaşlarımız kapıda. Bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz, 'Erken Uyarı Merkezi' sisteminin ne kadar önemli ve verimli olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu deprem olmadan 30 saniye öncesinde telefonlarımıza bildirim geldi, yanımızdaki vekillere bunun bilgisini sağladık ve öncesinde çıktık. Fakat depreme yakalanıp korkuya kapılan vekillerimiz ve vatandaşlarımız da oldu. Bu sistemi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meclis'te vekillerimizle görüşüyoruz, bakanlarımızla randevular planlıyoruz" dedi.