Hastane bahçesinde husumetlisini vurdu
Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisini ayağından silahla vurdu. Şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 19:48, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 19:47
Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, husumetlisini ayağından silahla vurdu. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.