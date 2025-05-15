Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Veli Ağbaba'nın komisyon toplantısında Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar ortaya attığı belirtildi.

Diyanet'ten Araç İddialarına Yanıt

Açıklamada, "Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir." ifadesine yer verildi. Görselde yer alan araçların dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirildiği ve Başkanlığın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulduğu vurgulandı. Bu durumun tamamen algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışı bir kurgu olduğu belirtildi.

Kullanılan Araçlar Hakkında Bilgilendirme

Söz konusu görselde yer alan araçlardan yalnızca TOGG marka makam aracı yaklaşık 2 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

yaklaşık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında gösterilen hiçbir araç kurumun envanterinde bulunmamaktadır.

Eski Araçlar ve Kiralama Süreci

Açıklamada ayrıca, 2019 yılında çekilen bir fotoğraftaki aracın yeni alınmış gibi sunulmasının da kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi. Bu araç 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından ikinci el olarak tahsis edilmiştir.

Aynı görselde yer alan ve zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen diğer aracın ise kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanıldığı, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edildiği belirtildi. Şu anda Başkanlığın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Gerçeğe aykırı beyanlar ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında Başkanlığı ve Başkanını hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle gerekli hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.



