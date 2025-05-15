Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Aşağıköselerli İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görev yapan sınıf öğretmeni E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K.'ye (9) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstismar iddiaları, ailelerin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğretmen E.C.'yi bugün gözaltına alındı. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen öğretmen E.C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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