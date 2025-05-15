Putin, Kara Kuvvetleri Komutanı Salyukov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı kararname ile 70 yaşındaki Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleg Salyukov'u görevden aldı. Putin, Salyukov'u Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atadı. Salyukov, 2014 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. Salyukov'un yerine kimin atandığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Putin, geçtiğimiz sene mayıs ayında ise 12 yıldır Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden alarak, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atamıştı.