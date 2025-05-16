Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, geçen yıl 200 milyonun üzerinde kargo gönderisi kabul ettiklerini ve yaklaşık 450 milyon posta ve kargonun teslim edildiğini açıkladı. Finansal hizmetler kapsamında her ay ortalama 34 milyon işlem gerçekleştirildiğini belirten Gülten, geçen yıl toplamda 400 milyonun üzerinde işlem yapıldığını ifade etti. Karbon ayak izini en aza indirme hedefiyle 2030 yılına kadar filonun yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşacağını vurguladı. Ayrıca, E-Dekont uygulamasıyla fiziki belge kullanımının azaltıldığını ve bu sayede aylık belge kullanımının 12 milyondan yaklaşık 8 milyona düşürüldüğünü belirtti. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Türkiye Kart ve Elektronik Hizmetler

Gülten, vatandaşların tek bir kartla toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabildiği ve finansal işlemlerini gerçekleştirebildiği Türkiye Kart'ın şu anda Konya, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Rize belediyeleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda aktif olarak kullanıldığını belirtti. Kartın ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü de ekledi.

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