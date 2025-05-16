Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü

Altın fiyatları, bugün düşüşünü sürdürerek haftalık bazda altı ayın en sert gerilemesine hazırlanıyor. Doların güçlenmesi ve ABD-Çin ticaret savaşına dair endişelerin azalması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi zayıflattı. Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,85 düşüşle ons başına 3.212 dolara geriledi. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 3'ü aşkın değer kaybeden değerli metal, Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Gram Altın Ne Kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın da haftanın son işlem gününe değer kaybederek başladı. Gram altın yüzde 0,5'lik değer kaybı ile 4.015 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Dolar Değerleniyor

Dolar endeksi (.DXY), hafta genelinde yüzde 0,3 yükselerek üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi. Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan altının yurt dışındaki yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine neden oluyor.

Piyasa Yorumları

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "Bu hafta altın fiyatları yoğun satış baskısıyla karşılaştı. ABD-Çin ticaret savaşında yaşanan yumuşama piyasalar tarafından olumlu karşılandı" ifadelerini kullandı.

Hafta başında, ABD ile Çin Nisan ayında karşılıklı uygulamaya koydukları sert gümrük tarifelerini geçici olarak azaltma kararı almıştı.

ABD'de Veriler Piyasayı Mutlu Etti

Öte yandan, ABD'de açıklanan veriler Nisan ayında üretici fiyatlarının beklenmedik şekilde düştüğünü ve perakende satış büyümesinin yavaşladığını ortaya koydu. Tüketici fiyatları da beklentilerin altında kaldı.

Perşembe günü konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Michael Barr, ABD ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu ve enflasyonun yüzde 2 hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Ancak Barr, ticaret politikalarının görünümü belirsizleştirdiğini ifade etti.

Faiz İndirimi Beklentisi

Piyasalar, bu yıl içinde toplamda 57 baz puanlık faiz indirimi beklentisi içinde. İlk indirimin ise Eylül ayında başlaması öngörülüyor. Düşük faiz ortamı, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar için genellikle destekleyici oluyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Olumlu bir gelişme olarak, altın fiyatlarındaki düşüşler hala alım fırsatı olarak görülüyor. Bu da altının, küresel büyüme ve enflasyon görünümünün hala belirsiz olduğu bir ortamda tercih edilen bir varlık olmayı sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

Diğer Değerli Metallerde Durum Ne?