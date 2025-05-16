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Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 08:26, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 08:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2025 Cuma günü için yayımlanan hava durumu raporunda, birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar bekleniyor. Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Antalya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak başta olmak üzere toplamda 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun batısı ve Ege'de toz taşınımı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Genel Hava Durumu ve Uyarılar

  • Parçalı ve çok bulutlu hava yurt genelinde etkili olacak.
  • Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
  • Rüzgar; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek.
  • Bölgenin bazı kesimlerinde toz taşınımı görülecek.

Sarı ve Turuncu Kodla Uyarı Yapılan İller

  • Afyonkarahisar
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • Denizli
  • İzmir
  • Kütahya
  • Manisa
  • Muğla
  • Uşak

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak yağışlar beklenirken, batısında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Ege Bölgesi

Bölge genelinde (Muğla ve Denizli hariç) aralıklı yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde sağanak, kıyılarda ise gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), kıyı kesimlerde ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Toz taşınımı da etkili olacak.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek.

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerde rüzgar güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Bölgenin batısında toz taşınımı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Zamanla çok bulutlu hava ile birlikte öğle saatlerinde bölge genelinde (Sinop hariç) aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Her iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

  • Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
  • Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Sıcaklıklar Artacak

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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