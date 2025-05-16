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FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 08:03, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 08:59
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FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik 27 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranan 101 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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