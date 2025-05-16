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Bakan Yerlikaya'dan Osmaniye'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan yoğun sağanak, sel felaketine yol açtı. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda araç sürüklendi, tarım arazileri ve evler su altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de dün etkili olan sağanağın ardından su baskınları ile ilgili 90 ihbar alındığını, herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 17:19, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 17:19
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Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Kadirli ilçesindeki Bülbül Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında park halindeki 7 araç akıntıya kapıldı. Taşkın nedeniyle çevredeki tarım arazileri ve çok sayıda ev su altında kaldı.

Şiddetli yağışın ardından Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde dere taşkını yaşandı. Olay paniğe neden olurken, sel nedeniyle Kadirli-Sumbas yolu da 20. kilometreden itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye yönlendirilen iş makineleri yardımıyla sele kapılan araçların çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları itfaiye araçlarıyla güvenli alanlara tahliye etti.

METREKAREYE 90 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kadirli ilçesinde incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yağışın şiddetine dikkat çekti. Vali Yılmaz, "Gerçekten afet boyutunda bir yağış yaşandı. Yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştü. Bülbül Deresi'nin taşmasıyla çevre su altında kaldı. Sele kapılan 7 aracın 5'inde kimsenin olmadığı belirlendi. Diğer 2 araç için incelemeler sürüyor. Temennimiz bu araçlarda da kimsenin bulunmamasıdır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün akşam saatlerinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dere yatağının taştığını, bazı evlerin zemin katlarının su bastığını ve 8 aracın suya kapılarak dere yatağına sürüklendiğini hatırlattı.

Bölgedeki çalışmalara ilişkin Yerlikaya, "AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, dere yatağına sürüklenen araçların hepsinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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