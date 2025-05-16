Bir kent diken üstünde! Pazarlar kapatıldı, karantina uygulaması başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından hayvan pazarı kapatıldı ve ilçe genelinde karantina uygulaması başlatıldı. Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı. Karantina uygulaması ile hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Süreç ve Karantina Uygulaması

14 Mayıs'ta başlayan süreçte, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yetiştiricinin işletmesinde hastalık şüphesiyle serbest veteriner hekime başvuruldu. Şap şüphesiyle ilgili ihbar üzerine işletmeye gidildi ve resmi veteriner hekimler tarafından hayvanda şap hastalığı belirtileri tespit edildi. Numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatıldı.

Karantina Kapsamı

Tosya Hayvan Pazarı hastalık tamamen sona erene kadar kapalı kalacak.

hastalık tamamen sona erene kadar kapalı kalacak. Karantina uygulaması 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsıyor.

Hastalıklı hayvanın, satıcıdan 3 hafta önce alındığı ve il dışından geldiği belirtildi. Yetkililer, karantina sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.