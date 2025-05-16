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İstanbul'da Huzur Uygulamasında 1039 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan Huzur İstanbul uygulamasında 1039 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 09:43, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 09:37
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İstanbul'da Huzur Uygulamasında 1039 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, toplamda 1039 kişi gözaltına alındı. Kent genelinde 15 Mayıs'ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın ilk etabında, 20.00-22.00 saatlerinde 215 sabit noktada, 1395 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube Botu desteğiyle sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1268 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda il genelinde toplam 329 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 579 kişiyle birlikte toplamda 1039 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Silahlar ve Uyuşturucu Maddeler

  • 17 ruhsatsız tabanca
  • 3 tüfek
  • 6 kurusıkı tabanca
  • Bu silahlara ait 55 fişek
  • 1858 gram uyuşturucu madde
  • 205 uyuşturucu hap
  • 121 gram kimyasal madde

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 790 liraya el konuldu ve yabancı uyruklu bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İşyeri ve Trafik Denetimleri

  • 232 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 işyeri hakkında idari işlem uygulandı.
  • Trafik kontrollerinde 41 bin 819 araç ve 2 bin 759 motosiklet kontrol edildi.
  • 3011 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 943 bin 296 lira trafik cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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