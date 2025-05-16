Adalet Bakanlığında Müsteşarlık Geri mi Geldi?

Anayasa'nın 159. maddesinde Adalet Bakanlığı Müsteşarının Hakimler ve Savcılar Kurulunun doğal üyesi olduğu yazmaktadır. Anayasa değişikliği sırasında buradaki müsteşar unvanının değiştirilmesi unutulmuştur.

Anayasa Mahkemesi, Anayasadaki hüküm dururken kanunla, Hakimler ve Savcılar Kuruluna müsteşar yerine bakan yardımcısı görevlendirmesini geçen yıl iptal etmişti.

703 sayılı KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerini yeniden kanunla düzenleyen 7547 sayılı Kanun 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

7547 sayılı Kanunla 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanuna, Anayasanın 159. Maddesi gereğince müsteşar unvanı yeniden eklenmiştir. Ancak müsteşarlık unvanı kaldırılmış olduğu için Hakimler ve Savcılar Kanuna geçici 8. madde eklenmiş ve Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevlerin kadro ihdas edilip atama yapılıncaya kadar Adalet Bakanının belirlediği bakan yardımcısı tarafından yerine getirileceği şeklinde ara bir çözüm oluşturulmuştur. Bir başka deyişle hakimler ve savcılar kuruluna yine müsteşar değil bakan yardımcısı katılacaktır.