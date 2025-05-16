Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.