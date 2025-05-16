Ocak-mart dönemi işsizlik açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2025 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek %8,2 seviyesine indi. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6, kadınlarda ise %11,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve İşgücü Verileri

İstihdam edilenlerin sayısı , 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi oldu.

, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak oldu. İstihdam oranı ise %48,9 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %66,3 , kadınlarda ise %31,9 oldu.

ise olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran , kadınlarda ise oldu. İşgücü , bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi olarak kaydedildi.

, bir önceki çeyreğe göre azalarak olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı ise %53,3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %71,0, kadınlarda ise %36,0 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

Sektörel İstihdam Dağılımı

Tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı: %14,3

%14,3 Sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı: %20,8

%20,8 İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin oranı: %6,6

%6,6 Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı: %58,2

Tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı.Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü Oranları