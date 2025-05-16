17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 22:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 22:43
Yazdır
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İlk El Konut Satışları

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %43,8 oranında artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,3 olarak kaydedildi. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 oranında artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışları

İkinci el konut satışlarında 83 bin 726 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,6 oranında artarak 83 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,7 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,6 oranında artarak 319 bin 636 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları

İpotekli konut satışları 17 bin 465 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

  • Nisan ayında 4 bin 245
  • Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri

Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 894 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.

Yabancılara Konut Satışı

Nisan ayında yabancılara bin 440 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti.

  • 529 ile İstanbul
  • 497 ile Antalya
  • 117 ile Mersin

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında azalarak 6 bin 18 oldu.

Ülke Uyruklarına Göre Konut Satışı

  • Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 276 ile Rusya Federasyonu
  • 128 ile İran
  • 120 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber