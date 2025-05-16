Nisanda Trafiğe 192 Bin Yeni Araç Kaydı Yapıldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 192 bin 983 olurken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise nisan sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

%43,5 motosiklet

motosiklet %41,9 otomobil

otomobil %9,0 kamyonet

kamyonet %2,7 traktör

traktör %1,7 kamyon

kamyon %0,8 minibüs

minibüs %0,3 otobüs

otobüs %0,1 özel amaçlı taşıtlar

Aylık ve Yıllık Değişimler

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken; otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise minibüste %59,2, kamyonette %24,5, otomobilde %24,2, otobüste %17,7, özel amaçlı taşıtta %12,3, kamyonda %6,8 artış görülürken; motosiklette %21,8 ve traktörde %17,6 azalma yaşandı.

Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Dağılımı (Nisan Sonu)

%51,8 otomobil

otomobil %20,3 motosiklet

motosiklet %14,9 kamyonet

kamyonet %7,1 traktör

traktör %3,2 kamyon

kamyon %1,7 minibüs

minibüs %0,7 otobüs

otobüs %0,3 özel amaçlı taşıtlar

Nisan Ayında Devri Yapılan Taşıtların Dağılımı

%67,3 otomobil

otomobil %15,0 kamyonet

kamyonet %10,5 motosiklet

motosiklet %3,0 traktör

traktör %1,9 kamyon

kamyon %1,6 minibüs

minibüs %0,5 otobüs

otobüs %0,2 özel amaçlı taşıtlar

Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Markaları Dağılımı