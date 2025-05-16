İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan esir takas anlaşması

Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.