Türkiye'de 27 Müze ve Ören Yeri Gece Ziyarete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan gece müzeciliği uygulaması, bu yıl da devam ediyor. 2024 yılında toplamda 27 müze ve ören yeri gece saatlerinde aydınlatılarak ziyaretçilere açık olacak. Geçen yıl büyük ilgi gören bu uygulama, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak ve birçok müze akşamın ilerleyen saatlerine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti, gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken yerlerden biri olmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, bu yıl da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 23.00'e kadar açık olacak. Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra, dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve Anadolu'nun eski ana tanrıça geleneğine dayalı Artemis Tapınağı kalıntılarıyla da dikkat çekiyor.

Nemrut Örenyeri ve Anıtsal Heykeller

Adıyaman Nemrut Örenyeri, Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak gece ışıklandırılacak ve 04.00-09.00 saatleri arasında gezilebilecek. Kahta ilçesinde, 2.150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda bulunan anıtsal heykeller, Helenistik dönemin görkemli kalıntıları arasında yer alıyor. Heykellerin Batı ve Doğu uygarlıklarını buluşturduğu biliniyor.

1987'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnetini göstermek için yaptırdığı 8-10 metrelik heykelleriyle ünlüdür.

Gece Açık Diğer Müze ve Örenyerleri

Aspendos, Patara ve Side Örenyerleri : Saat 22.00'ye kadar açık.

: Saat 22.00'ye kadar açık. Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası : Saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

: Saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Didim Apollon Tapınağı : Saat 21.00'e kadar açık.

: Saat 21.00'e kadar açık. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi : Saat 22.00'ye kadar açık.

: Saat 22.00'ye kadar açık. Denizli Hierapolis Örenyeri : Saat 23.00'e kadar gezilebilecek.

: Saat 23.00'e kadar gezilebilecek. Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Nekropol Müzesi: Saat 22.00'ye kadar açık.

Ankara'da Gece Ziyaret Edilebilecek Müzeler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi : Saat 21.00'e kadar açık.

: Saat 21.00'e kadar açık. Ankara Etnografya Müzesi: Saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul'da Gece Müze Deneyimi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri (kapalı alanlar hariç) , Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi , Türk ve İslam Eserleri Müzesi : Saat 22.00'ye kadar açık.

, , : Saat 22.00'ye kadar açık. Galata Kulesi: Saat 23.00'e kadar gezilebilecek.

Nevşehir ve Samsun'da Gece Müzeciliği

Zelve-Paşa Bağlar Örenyeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri : Saat 21.00'e kadar gezilebilecek.

: Saat 21.00'e kadar gezilebilecek. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Saat 22.00'ye kadar açık.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da Gece Açık Müzeler

Zeugma Mozaik Müzesi : Saat 21.00'e kadar açık.

: Saat 21.00'e kadar açık. Şanlıurfa Müzesi : Türkiye'nin en büyük müzesi olup saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

: Türkiye'nin en büyük müzesi olup saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Haleplibahçe Mozaik Müzesi: Saat 21.00'e kadar açık.

Erzurum Müzesi de Gece Açık Olacak

Erzurum Müzesi, gece müzeciliği kapsamında saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.