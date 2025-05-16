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İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 119 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen Narkokapan operasyonunda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını Bakan Ali Yerlikaya açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 12:42, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 12:43
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İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 119 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Narkokapan-İstanbul" operasyonunda 119 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 119 kişi yakalanırken, 70'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • Operasyondaki hedefimiz, özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.
  • "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.
  • Operasyonun hazırlıkları 7 ay sürdü. Bu süreçte İstanbul'da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı ve elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi.
  • Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi ve ardından operasyona başlandı.

Gençlere Yönelik Uyarı ve Mücadele Mesajı

"Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde mesaj verildiğini belirtti. Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

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