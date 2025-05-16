DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM: TAMAMEN ASILSIZDIR

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir.

Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır.

Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."

"GENEL AF DEĞİL, İNFAZ DÜZENLEMESİ"

Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

BAKAN TUNÇ: KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şöyle dedi:

"Bazı televizyon kanallarında, ceza, adalet sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak hakkında dezenformasyon amaçlı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür iddialara kesinlikle inanmayın.

Örneğin, '8 yıl ceza alan biriyle aynı anda tahliye olacakmış' deniliyor, böyle bir şey yok. '12 yıl ceza alan biri 9 ayda çıkacakmış', bu da tamamen asılsız. Bu tür iddialar nereden çıkarılıyor, anlamak mümkün değil.

Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda bazı düzenleme hazırlıklarımız var.

Ancak bu düzenlemeleri karalamaya, vatandaşta yanlış algı yaratmaya ve halkı yanıltıcı bilgilerle provoke etmeye yönelik yayınlar yapılmaktadır. Bu tür yayınlara kesinlikle itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi öngörülen "Ceza Yargı Paketi" ile aralarında cinayet, cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giyenlerin de bulunduğu yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolunun açılacağı iddia edilmişti.