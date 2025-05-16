Sahte Araç Kiralama Sitesiyle 160 Milyon Liralık Vurgun

Kastamonu merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tosya ilçesinde, internet ortamında "oltalama" olarak bilinen yöntemle sahte araç kiralama siteleri oluşturarak vatandaşlardan "araç kiralama, sigorta ve kasko bedeli" adı altında para talep eden ve bu paraları izlerini kaybettirmek amacıyla kripto varlığa çeviren kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonun Detayları

23 şüpheliye yönelik Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

yönelik Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüphelilerin organize şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetinden 160 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 46 sim kart, 5 bilgisayar ve 4 depolama cihazı ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.