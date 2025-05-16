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Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası

Çevre Bakanlığı, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan atık su taşkını nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira ceza verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:24, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 14:26
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Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık su altyapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı. Bu ceza, çevreyi koruma amacıyla alınan önlemler kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Marmara Denizi ve çevresinin korunması için yapılan bu tür denetimler, bölgedeki çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor. Özellikle atık su altyapısında yaşanan taşkınların denize ulaşması, ekosistemi olumsuz etkileyebileceği için, ilgili kurumlar tarafından hızlıca müdahale edilmesi büyük önem taşıyor.

Olayın Tespiti ve Ceza Süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında taşkın meydana geldiğini ve bu taşkının Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti. Bu tespitler sonucunda, ilgili belediyeye idari para cezası uygulandı.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

"Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" kapsamında yer alan bu bölgede yaşanan kirlilik nedeniyle, Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı. Bu tür cezalar, çevre koruma bilincinin artırılması ve benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

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