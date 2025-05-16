Bakan Fidan: Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü

Bakan Fidan, İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kalındığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz."