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Aile ve Gençlik Fonu'na 110 Bin Başvuru Yapıldı

Aile ve Gençlik Fonu'na 110 bin başvuru yapıldı, 2 bin 12 çift kredi aldı. Yeni doğan bebekler için ailelere maddi destek sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 15:05, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:06
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Aile ve Gençlik Fonu'na 110 Bin Başvuru Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 110 bin başvuru olduğunu belirterek, şu ana kadar 2 bin 12 çiftin krediden faydalandığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Büyük Aile Buluşması" etkinliğinde konuşan Göktaş, bu tür etkinliklerin aile değerlerini hatırlamak ve güçlendirmek için çok önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu'na Yoğun İlgi

Kahramanmaraş'ın pilot illerden biri olduğunu belirten Göktaş, fon başvurularının ülke genelinde 110 bine ulaştığını, sadece Kahramanmaraş'tan ise 5 bin 791 gencin başvurduğunu ifade etti. Şu ana kadar 2 bin 12 çift krediden yararlandı ve diğer gençler de nikah tarihleri yaklaştıkça ödemelerini alacak.

Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmetler

Göktaş, aile danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını, aileyi koruyan ve güçlendiren yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısını tehdit eden risklere karşı tedbirler alındığını, genç ve dinamik nüfus yapısını koruyan politikalar geliştirildiğini söyledi. Ayrıca, aile içi ilişkileri destekleyen ve aile fertlerinin refahını artıran politikaların hayata geçirildiğini, eğitim programlarıyla çocukların sağlıklı gelişimi ve ebeveynlerin bilinçli tutumlarının desteklendiğini aktardı.

Koruyucu Ailede Örnek İl: Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın koruyucu aile uygulamasında da örnek bir il olduğunu belirten Göktaş, depremlerde evladını kaybeden anne babaların kimsesiz çocukları sahiplendiğini dile getirdi.

Yeni Doğan Bebeklere Destekler

Kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin haklarını koruyan yeni sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini anlatan Göktaş, yeni doğan bebeklere yönelik önemli bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

  • Bu yıl doğan her bebek için ailenin ilk bebeğine tek seferlik 5 bin lira destek verilecek.
  • İkinci bebek için ise annenin hesabına 5 yıl boyunca aylık 1500 lira destek sağlanacak.
  • Eğer bu yıl bir ailenin üçüncü, dördüncü veya beşinci çocuğu doğarsa, annenin hesabına başvurması halinde 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira destek verilecek.

Göktaş, 2025 Aile Yılı vesilesiyle yürütülen çalışmalara destek olan Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, ailenin sadece bugünün değil, yarının da teminatı olduğunu vurguladı. Her evin huzuru ve refahı için çalıştıklarını belirten Göktaş, mutlu bireyin huzurlu ailede yetişeceğine ve güçlü toplumun temelinin huzurlu aile olduğuna inandıklarını ifade etti.

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