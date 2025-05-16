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Çilingirle girilen evde, derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 15:16, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 16:03
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Çilingirle girilen evde, derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

Kırıkkale'de yaşanan olayda, bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Ev sahibi C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.S'yi aradı. Telefona çıkan M.S'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini belirtti. Bunun üzerine C.Ç, il dışından Kırıkkale'ye gelerek çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı ve içeri girdi.

Olayın Gelişimi

Evde yapılan incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği tespit edildi ve evde bir satır ele geçirildi.

Soruşturma ve Kimlik Tespiti

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Komşuların Görüşleri

Binada oturan Lütfü Gümüşsoy, dairede kimin oturduğunu merak ettiklerini ve çözemediklerini ifade etti. Ara ara ev sahibini arayıp sorduklarını belirten Gümüşsoy, "O da 'Kirasını filan alıyorum.' diyordu. Biz de herhalde birisi var, ara sıra gelip gidiyor sanıyorduk. Ben birinci katta oturuyorum, karşı binadaki komşulara soruyorduk, bazen gelen giden oluyor mu diye. Onlar da kimseyi görmediklerini söylüyorlardı. Biz de pek aldırış etmiyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var.' dedi. Bilgimiz bu kadar. Apartmanda hiç koku filan hissetmiyorduk. Uzun zamandır gelen giden yoktu." şeklinde konuştu.

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