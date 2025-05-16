Samsun'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 TL Ceza

Samsun'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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