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İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi tedbiri kaldırıldı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin soruşturmada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz için uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 15:45, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:45
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İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi tedbiri kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Başsavcılık Saymaz hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı ile imza yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz'la konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

İsmail Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler verdiği, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Sulh ceza hakimliği, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı vermişti.

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