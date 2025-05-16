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Beykoz Belediyesi'nin Usulsüz İhale Taktikleri Deşifre oldu

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 16:34, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 16:35
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Beykoz Belediyesi'nin Usulsüz İhale Taktikleri Deşifre oldu

13 şüphelinin tutuklu olduğu, 3 şüphelinin tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla arandığı, 9 şüphelinin adli kontrol tedbiri altında ve de 1 şüphelinin serbest olduğu dosyada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alındı. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, yerel seçimler sonrası yapılan tüm mal ve hizmet alımlarının usule aykırı olduğunu ifadesinde belirtmiş, sorumlusunun Belediye Başkanı Alaaddin Köseler olduğunu söylemişti. Hazırlanan fezlekede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem Personeli Metin Ülgey'in yönetici olduğu yer aldı.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştirakler ile sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında usulsüzlük olduğu ortaya çıkarıldı.

Fezlekede, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı çok sayıda ihlaller tespit edildi. Fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı, ihale usulüne etki etmek ve belirli katılımcıyla ihale süreci yürütmek amacıyla belirli yasal sınırların altında kalarak, konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale verildiği yer aldı.

Aynı firmalardan yan teklif alındığı da fezlekede ifade edilirken; bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu belirtildi. Hazırlanan şartnamelerin, diğer firmaların katılımını engelleyici, yüklenicisi de önceden belirli olacak şekilde koşullar içerdiğinin altının çizildiği fezlekede, kimi mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği ifade edildi.
Belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu da hazırlanan fezlekede kayıt altına alınırken; bazı ihale yüklenicisi firmanın, ihale yaklaşık maliyetini kimi şüpheli belediye personelinden önceden öğrenerek diğer firma tekliflerini aralarındaki bağ ile oluşturup, ihale dosyasına kendisinin getirdiği bilgisine yer verildi.
İhalelere katılan firmaların kendi aralarında irtibatla fiyat karteli oluşturdukları şeklindeki hukuka aykırılıklar fezlekede ortaya çıkarıldı.

HER ŞEY RAPOR ALTINA ALINDI

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürüttüğü soruşturmada; Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli başkontrolörler tarafından, ihale dosyalarının incelendiği; alımları kazanan ve yan teklif veren firmalar hakkında vergi başmüfettişlerince vergi incelemesi yapıldığı öğrenildi. Ayrıca belediyenin dijital stok kayıtlarının incelenerek raporlandığı, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarına ilişkin HTS dökümünün yapıldığı, çok sayıda tanık beyanına başvurulduğu belirtildi.

ÜÇ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca halihazırda Beykoz Belediye Başkanlığına ilişkin resen başlatılan üç soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İçişleri Bakanlığından inceleme talebiyle başlattığı ve kamuoyuna "konser soruşturmaları" olarak yansıyan dosyada, Beykoz Başsavcılığının talebiyle İçişleri Bakanlığınca şüpheliler için görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verildiği, izin kararına karşı ilgililerin Danıştay'a itiraz ettiği, itiraz neticesine göre sürecin şekilleneceği belirtiliyor.
Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında kamuoyuna yansıyan rüşvet alma iddiası soruşturmasının da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıca devam ettiği biliniyor.
Son günlerde kamuoyuna yansıyan Beykoz Belediyesince, kaçak yapılara da kapı numarası verilerek rant sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı ve belediye başkanlığına yazılan müzekkerelerin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

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