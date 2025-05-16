Beykoz Belediyesi'nin Usulsüz İhale Taktikleri Deşifre oldu
"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.
13 şüphelinin tutuklu olduğu, 3 şüphelinin tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla
arandığı, 9 şüphelinin adli kontrol tedbiri altında ve de 1 şüphelinin serbest
olduğu dosyada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 78 mal ve hizmet alım ihalesi
mercek altına alındı. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, yerel seçimler
sonrası yapılan tüm mal ve hizmet alımlarının usule aykırı olduğunu ifadesinde
belirtmiş, sorumlusunun Belediye Başkanı Alaaddin Köseler olduğunu söylemişti.
Hazırlanan fezlekede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in
yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem Personeli
Metin Ülgey'in yönetici olduğu yer aldı.
Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştirakler
ile sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet
alımında usulsüzlük olduğu ortaya çıkarıldı.
Fezlekede, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik
ilkelerine aykırı çok sayıda ihlaller tespit edildi. Fezlekede, birbiriyle irtibatlı
aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı, ihale usulüne etki etmek ve
belirli katılımcıyla ihale süreci yürütmek amacıyla belirli yasal sınırların
altında kalarak, konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere
ihale verildiği yer aldı.
Aynı firmalardan yan teklif alındığı da fezlekede ifade edilirken; bazı ihale
yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve
ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu belirtildi. Hazırlanan şartnamelerin,
diğer firmaların katılımını engelleyici, yüklenicisi de önceden belirli olacak
şekilde koşullar içerdiğinin altının çizildiği fezlekede, kimi mal ve hizmet
kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği
ifade edildi.
Belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu da hazırlanan fezlekede kayıt altına alınırken; bazı ihale yüklenicisi firmanın, ihale yaklaşık maliyetini kimi şüpheli belediye personelinden önceden öğrenerek diğer firma tekliflerini aralarındaki bağ ile oluşturup, ihale dosyasına kendisinin getirdiği bilgisine yer verildi.
İhalelere katılan firmaların kendi aralarında irtibatla fiyat karteli oluşturdukları şeklindeki hukuka aykırılıklar fezlekede ortaya çıkarıldı.
HER ŞEY RAPOR ALTINA ALINDI
Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürüttüğü soruşturmada;
Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli başkontrolörler tarafından, ihale dosyalarının
incelendiği; alımları kazanan ve yan teklif veren firmalar hakkında vergi başmüfettişlerince
vergi incelemesi yapıldığı öğrenildi. Ayrıca belediyenin dijital stok kayıtlarının
incelenerek raporlandığı, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarına ilişkin
HTS dökümünün yapıldığı, çok sayıda tanık beyanına başvurulduğu belirtildi.
ÜÇ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca halihazırda Beykoz Belediye Başkanlığına
ilişkin resen başlatılan üç soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İçişleri Bakanlığından inceleme talebiyle başlattığı ve kamuoyuna "konser soruşturmaları" olarak yansıyan dosyada, Beykoz Başsavcılığının talebiyle İçişleri Bakanlığınca şüpheliler için görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verildiği, izin kararına karşı ilgililerin Danıştay'a itiraz ettiği, itiraz neticesine göre sürecin şekilleneceği belirtiliyor.
Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında kamuoyuna yansıyan rüşvet alma iddiası soruşturmasının da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıca devam ettiği biliniyor.
Son günlerde kamuoyuna yansıyan Beykoz Belediyesince, kaçak yapılara da kapı numarası verilerek rant sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı ve belediye başkanlığına yazılan müzekkerelerin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.