Milli Eğitimde Akıllı Tahta ve İnternetle Büyük Atılım!

Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
703 Sayılı KHK'de Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi TBMM'de
703 Sayılı KHK'de Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi TBMM'de
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitimde Akıllı Tahta ve İnternetle Büyük Atılım!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 18:08, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 18:10
Yazdır
Milli Eğitimde Akıllı Tahta ve İnternetle Büyük Atılım!

Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Tacirler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bağışçı Alaettin Tacir ile milletvekilleri katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitim ve öğretim yükünün ağır olduğunu ifade ederek, "Devletin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. O yüzden hayırseverlerimizin bize vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Ben de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hayırsever ailelerimize yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etmek, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere bütün hayırsever okullarının açılışlarına katılıyorum. Teşekkür ediyorum Alaettin amca, Allah razı olsun. Bu yükü üzerimizden almak konusunda taşın altına elini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar"

Yıllar içinde mevcut derslik sayısını daha fazla artırdıklarını söyleyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını iki katından daha fazla artırdık. O gün, o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarını 20'li rakamlara bütün kademelerde düşürmüş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası raporlar söylüyor. Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi artırmadık. Teknolojik altyapıya baktığımızda, UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor. Ben söylemiyorum bunu, UNDP'nin raporu var, bunu da ifade edeyim. Sadece derslik ya da bina yapmadık, aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun, bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bu yolculukta hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular. Onlara şükranlarımı sunuyorum."

"Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz"

Özel eğitim sisteminin kategorilerinden bahseden Bakan Tekin, "Birincisi kaynaştırma eğitimi. Normal okullarımızda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz. İkincisi özel eğitim uygulama okulları. Bugün açılışını yaptığımız gibi, Türkiye genelinde bu türden bin 851 okulumuz var. Üçüncüsü evde eğitim. Okula erişimde sıkıntı yaşayan çocuklarımız için öğretmenlerimiz sabah evlerine giderek eğitim veriyor. Dördüncüsü hastane sınıfları. Tedavi gören çocuklarımız için hastanelerde sınıflar oluşturduk ve eğitimlerini sürdürüyoruz. Beşincisi özel rehabilitasyon merkezleri. Özel işletmelerde verilen özel eğitimlerin tüm masraflarını kamu olarak biz karşılıyoruz, servisinden eğitim materyaline kadar" şeklinde konuştu.

Okulun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden bağışçı Alaettin Tacir, "Çocuklar eskiden ayakta ders işliyordu. Artık okul sıkıntısı yok. Çocuklarımız için ne yapılırsa az" diye konuştu.

Darıca'ya Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli müjdesi

Yatırım için Alaettin Tacir'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'nın eksiklerimizden bir tanesi öğretmen evimizdi. Müjdesini vereyim. Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli sözümüzü aldık. Bu arazinin tahsisinde bize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehrimizde toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Türkiye'de birçok şey 'hayaldi, gerçek oldu' başlığı altında anlatılacak şeyler. Ama bazı şeyler var ki, onlar hayal bile değildi. Samimiyetle bunu da ifade etmek lazım. Milli eğitimde belki sınıftaki 100 kişilik öğrenci mevcudunun 50'ye düşmesi Türkiye için bir hayaldi ama engellilerin dünyasını çok içerden bilen biri olarak söyleyeyim. Engelliler için özel okullar, özel hizmetlerin verilmesi gibi konular Türkiye için hayal bile değildi. Ama bugün burada onlara özel bir okulun açılışını yapıyoruz. Bunu aynı zamanda özel sektörün gücüyle birlikte yapıyoruz. Milli eğitim ve Valiliğimizle birlikte özel eğitimle ilgili ne yaptık? 12 ilçede 161 okulu, 84 hafif otizm, 130 hafif zihinsel, 18 orta ağır otizm, 24 orta ağır zihinsel olmak üzere toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette. Bin 758 öğrenci de eğitim alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında 50, 2023'de 50, 2024'de 156 tane sınıfı özel eğitim alabilir hale getirdik. Elhamdülillah orada çocuklarımız uygun şartlarda eğitim alıyorlar. Önümüzdeki dönemde 80 sınıf planlanıyor. Bununla birlikte toplam sayımız 336'ya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı ve sınıfların içi gezildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber