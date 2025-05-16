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Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'ceza adaleti' ile ilgili yasal düzenlemesine ilişkin, "Gerek soruşturma gerek kovuşturma gerek infaz aşamasıyla ilgili ceza adaleti sisteminin etkinliğini daha da artıracak önemli yenilikleri, inşallah yasal düzenlemeleri Meclisi'miz takdir ettikten sonra yargı camiamız bunların uygulamasını gerçekleştirecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 18:18, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 18:18
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Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda

Tunç, Düziçi Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Osmaniye'de de şehri ayağa kaldırmak için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiğine dikkati çeken Tunç, her Kabine Toplantısı'nda 11 ildeki son durumun değerlendirildiğini vurguladı.

Tunç, şu ana kadar deprem bölgesine 2,6 trilyon lira yatırım yapıldığını, 2025 yılı bütçesinde de afeti yaşayan illerin inşa ve ihyası için 584 milyar liralık yatırım tahsis edildiğini dile getirdi.

Depremden etkilenen 11 ilde yıl sonunda 450 binden fazla konutun yapımının tamamlanacağı bilgisini veren Tunç, Osmaniye'de de 12 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini bildirdi.

- "23 yıllık dönemde adliyelerin fiziki imkanlarını artırdık"

Tunç, adaletin huzur ve güvenin teminatı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Adaletin olduğu yerde düzen ve devlet olur. Dolayısıyla adalet, en önem verdiğimiz konulardandır. Geçtiğimiz 23 yıllık dönemde adliyelerin fiziki imkanlarını artırdık. 2002'de 78 adliyemiz varken, müstakil adliye sayısı 382'ye ulaştı. Toplam kapalı alan miktarını 10 kat artırmış durumdayız. Yeter mi? Yetmez. 2025 yılı yatırım programına baktığımız zaman 68 adliye binası var, 27'si inşaat aşamasında. 43 ceza infaz kurumumuz var, 10'u inşaat aşamasında. 7 adli tıp hizmet binamız var. 120 mahalde de adalet personelimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere konut çalışmaları var. Adliyelerin teknolojik kapasitesini de artırarak vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve yargılamayı hızlandırmaya yönelik süreçleri de takip ediyoruz."

- 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ceza adaleti" yasal düzenlemesi

Yargı teşkilatının toplumun ihtiyacına yönelik adımlar attığına işaret eden Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yargı Reformu Stratejisi belgeleriyle planlı bir reform sürecini hep devam ettirdik. Uygulamadan, savunmadan, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak sürekli bir reform içinde bugünlere geldik. 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin dördüncüsünü açıkladı. Orada da yine 264 faaliyet yer alan, kurumsal ve insan kaynağı kapasitesini daha da güçlendirecek, adalete erişimi daha da kolaylaştıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak, sadeleştirecek çok önemli hedefler belirledik. Bu hedeflere yönelik yasa taslağı hazırlıklarını da başlattık. İlk paketimiz ceza adaletiyle ilgili. Milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Gerek soruşturma gerek kovuşturma gerek infaz aşamasıyla ilgili ceza adaleti sisteminin etkinliğini daha da artıracak önemli yenilikleri, inşallah yasal düzenlemeleri Meclis'imiz takdir ettikten sonra yargı camiamız bunların uygulamasını gerçekleştirecek."

- Osmaniye'ye "yeni adliye" müjdesi

Adalet Bakanlığınca Osmaniye'de gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"2006'da Osmaniye adalet binamızı yapmıştık, 11 bin metrekare ama artık yeterli değil. Şimdi bunun 4 katı büyüklüğünde yeni Osmaniye adalet binamızın projelerini tamamladık. Temmuz ayı sonuna doğru inşallah ihalesini gerçekleştireceğiz ve sizlerle beraber temelini atacağız. Hayırlı uğurlu olsun, 46 bin 382 metrekare kapalı alana sahip."

Tunç, kentte hayata geçirilmesi planlanan diğer projelere ilişkin de bilgi verdi, açılışı yapılan binaların hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'de dün sağanak ve dolunun etkili olduğunu anımsatan Tunç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Programda, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de konuşma yaptı.

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