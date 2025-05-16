Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Darıca'da Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından Can Murat Çeliker Anaokulunun da açılışına katıldı. Programda, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever Cem Hikmet Çeliker ile milletvekilleri de hazır bulundu.

"Bu çok önemli bir gösterge"

Bakan Tekin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 650 binin üzerinde dersliğin ve 65 binden fazla okulun bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyon 100 bin civarında da öğretmenimiz var. Rakamlara böyle baktığınızda, 'Hala derslik ihtiyacımız' mevcut dediğimizde rakamların büyüklüğünü siz tahayyül edin, hesap edin. Bu kadar büyük bir yükün altından kalkmak da zor. Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığından itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık 22 yılda o gün sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Yani o gün yaklaşık 320 bin civarında dersliğimiz varken, bugün 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu çok önemli bir gösterge. O gün sahip olduğumuz dersliklerden bir kısmı eski olduğu için yıkılıp yeniden yapıldı, onları saymıyoruz. Yine o dersliklerin bir kısmı deprem sebebiyle sağlıklı olmadığı düşünüldüğü için güçlendirme yapıldı, onları da saymıyoruz. Onları da saydığımızda toplamda baktığımızda belki ekonomik maliyet itibariyle mevcut derslik sayımızı çok daha fazla artırmış olduğumuzu göreceğiz. Bu istatistiklere de yansımış durumda" dedi.

"Arsa konusunda bize destek olması gereken kişiler yerel yönetimlerimiz"

Hayırseverlere teşekkür eden Bakan Tekin, "Biz bugün hayırseverimize teşekkür etmek için buradayız ama hayırseverimize teşekkür ederken, bir başka teşekkürü daha yapmak istiyoruz. Bize çok ciddi destek olması gereken iki kurum veya iki yapı var. Bunlardan bir tanesi hayırseverlerimiz. Hayırseverlerimiz bu sürecin içine dahil olmazlarsa adım atamayız. Bir de daha önemli bir aktör var, o da yerel yönetimlerimiz. Bize yerel yönetimlerimiz arsa üretmezse, okul inşaatı ile ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa, biz bu işlerin altından kalkamayız. Biraz önce Tuzla'daydık, orada bir okulu ziyaret ettik. Okul talepleri var ama arsa bulamıyoruz. Veya öğrencilerin okulun yanına spor salonu talepleri var ama arsa yok. Bu konuda bize destek olması gereken kişiler yerel yönetimlerimiz. Burada iki tane değerli belediye başkanımız var. Hem Darıca Belediye Başkanımıza hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitim, öğretim hizmetlerini yürütürken bize verdikleri destekten dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah ikisinden de razı olsun" diye konuştu.

"10-20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanları var"

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Siz farkında olamayabilirsiniz ama biz ne belediye başkanları görüyoruz. Okulumuzun 14-15 dönüm arazi içerisinde 10-20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanları var. Okullarla ilgili bu konuda bize destek olan belediye başkanları olunca biz de doğal olarak daha hızlı hareket ediyoruz. Bu yüzden hem hayırseverlerimize hem de yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Onların destekleri, onların katkılarını hayata geçirecek kişiler de valilerimiz, kaymakamlarımız ve il, ilçe milli eğitim müdürlerimiz. Onların da yoğun katkıları var, yoğun destekleri var. Bu vesileyle bu okulun yapılması sürecinde destek olan hayırseverimize, belediyemize ve süreci yürüten çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

"Eğitime yapılan her yatırım geleceğe dikilen fidandır"

Hayırsever Cem Hikmet Çeliker ise, "Bu hayali gerçekleştirebildiğim ve bu hayal vesilesiyle ülkemiz için küçük ama önemli katkı imkanı bulduğum için çok mutluyum. Bu okul abimin adını taşıyor. Adını yaşatmanın en anlamlı yolunun eğitime dokunmak olduğunu inandım. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe dikilen fidandır" şeklinde konuştu.

"100 yıl, 200 yıl, bin yıl gibi büyük hedefleriniz varsa nesiller yetiştirin"

Emeği geçenlere teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, "Bu tür okulların sayısının artması ülkemizin, şehrimizin geleceğe taşınması açısından en kıymetli yatırımlar. Kısa vadede baktığınızda birçok şeyin o ülkenin gelişmesine etki ettiğini söyleyebiliriz. Uzun vadede bakarsanız, diğer her şeyi bir kenara koyduğunuzda aslında temelde fark ettirici özelliğin eğitim olduğunu görürsünüz. Hatta bir atasözü der ki, hesabınız bir yıllıksa buğday ekin, arpa ekin, tohum bitkileri ekin, 10 yıllık hesaplarınız varsa ağaç dikin. Ama 100 yıl, 200 yıl, bin yıl gibi büyük hedefleriniz varsa nesiller yetiştirin derler. Bu manada bir ülkenin diğer ülkeden farkını ortaya çıkaran temel özellik de bu" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, okulun açılışı yapıldı.