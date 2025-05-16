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2025 Aile Yılı: Gaziantep'te İlk Aile Dostu Park Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek aileyi güçlendirecek projeleri Gaziantep'te başlattı. Gaziantep'te hayata geçirilen aile dostu park ve mekanlar, 2025 Aile Yılı kapsamında büyük ilgi gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 20:19, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 20:20
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2025 Aile Yılı: Gaziantep'te İlk Aile Dostu Park Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılını Aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda ülkenin dört bir yanında aileyi merkez alan projeler hayata geçiriliyor. Gaziantep'e gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Galle Park'ta incelemelerde bulundu. Bakanlık olarak ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan, tüm aile bireyleri için güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı kamusal alanların yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Aile dostu mekanlar ve Aile dostu parklar" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk belge Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verildi.

Bakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte belgeyi parktaki anıta çaktı. Engelli bireylerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çeken Bakan Göktaş, aynı zamanda parka Engelli Erişim Belgesi takdim etti ve 2025 Aile Yılı kapsamında yapılacak olan Aile Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Gaziantep'e İlk Plaket

Aile yılı kapsamında yapılan etkinliklerde derece yapanlara ödüllerini takdim eden Göktaş, Gaziantep'in her zaman ilklerin öncüsü olduğunu, hem erişilebilir parkıyla hem millet bahçesi ve aile dostu parkıyla Türkiye'nin ilk plaketini aldığını söyledi. Ailenin sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, zor zamanlarda kenetlenmenin ve sevinçlerde çoğalmanın adı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Ailemiz köklü geçmişimizdir. 2025 yılını Aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı gelecek nesillerimize sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

Gençlere Destek ve Teşvikler

Gençleri aile kurmaya teşvik ettiklerini belirten Göktaş, "Nurdağı ve İslahiye'de de başlattığımız Aile ve Gençlik Fonunu tüm illerimizde yaygınlaştırdık. Evlenecek gençlerimizi desteklemenin önünü açtık. Geçtiğimiz günlerde özel sektörümüzle indirim protokolü imzaladık. Genç kardeşlerimize çok farklı alanlarda indirimler sağladık. Aynı zamanda yerelde de belediyelerimiz, valiliklerimiz yerel işletmelerimizle işbirliği yapıyoruz. Bugün Gaziantep çok büyük fark yarattı. Büyükşehir'de Fatma Şahin, Şahinbey'de Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın gençlerimizin yanında olması bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Danışmanlık ve Eğitim Programları

Aile danışmanlığı ve eğitim programlarıyla aile içi iletişimi kuvvetlendirdiklerini, dijital dünyanın getirdiği riskleri azaltmak, dijital bağımlılıkla mücadele etmek ve aileleri bilinçlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, ekonomik desteklerle ailelerin refahına katkı sağladıklarını söyledi. Çeşitli alanlarda yapılan indirim anlaşmalarını hatırlatan Göktaş, doğum yardımı miktarının güncellendiğini, ulaştırmada ailelere özel indirim anlaşmaları yapıldığını ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarına öncülük ettiklerini vurguladı.

Güçlü Aile, Güçlü Türkiye

Göktaş, 7'den 70'e tüm vatandaşları kapsayan politikalarla aileyi daha güçlü, daha güvenli ve geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getirdiklerini anlatarak, "Biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir, güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2025 aile yılı vesilesiyle başlattığımız tüm çalışmalarımız evlatlarımız için daha mutlu ve huzurlu güçlü aile ortamları oluşturacağına ben yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Etkinlikler ve Katılımcılar

  • Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında 41 yıllık evli çiftler için umre çekilişi gerçekleştirildi.
  • Fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.
  • Tüp bebek destek projesi protokol imza töreni yapıldı.
  • Kuzeyşehir 4'üncü etap sosyal konut kura çekimi gerçekleştirildi.
  • Yeni evlenen iki çiftin nikah şahitliği yapıldı.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Doç. Dr. Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesince işletilen Mutfak Sanatları Merkezine ise ilk "Aile Dostu Mekan" unvanını verdi.


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