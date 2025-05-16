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Bakan Tunç: PKK Sona Erdi, Yeni Bir Türkiye Yükseliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını belirterek, ülkemizde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 20:56, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 21:09
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Bakan Tunç: PKK Sona Erdi, Yeni Bir Türkiye Yükseliyor!

Tunç, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü ve ardından Adalet Bakanlığı konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada, 324 milyon lira artı KDV ihale bedeli olan işin Osmaniye'ye ve yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Hatay'ın Samandağ ve Erzin ilçeleri ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde adalet saraylarının ve Osmaniye merkezde konutların temelini attıklarını belirtti. Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa etme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

AK Parti Ziyareti ve Açıklamalar

Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve 23 yıldır kesintisiz şekilde iktidarda bulunduğunu söyledi. Şu anda dünyanın en güçlü ve tecrübeli liderine sahip olduklarını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda arabulucu olarak görüldüğünü vurguladı.

Yargı Sistemi ve Demokrasi Vurgusu

Tunç, yargı mensuplarının 15 Temmuz'da adliyelere koştuğunu ve darbecilere gözaltı yaptıklarını belirtti. Bugünkü yargı sisteminin milli iradeye saygı duyan, insan haklarını savunan ve hukuk devleti ilkesini benimseyen bir sistem olduğunu ifade etti. Yargı sistemine yönelik eleştiriler hakkında ise geçmişteki yargı tarihine bakılması gerektiğini söyledi.

  • 27 Mayıs'ta bugünkü yargı sistemi olsaydı Menderes asılmazdı.
  • 12 Eylül'de bugünkü yargı sistemi olsaydı darbeciler yargılanırdı.
  • 28 Şubat'ta bugünkü yargı sistemi olsaydı başörtülü öğrenciler kürsülerden indirilmezdi.

Terörle Mücadele ve Yeni Dönem

Tunç, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini anımsatarak, bu sürece kolay gelinmediğini ve milletçe büyük zararlar çekildiğini belirtti. Binlerce şehit verildiğini, Osmaniye'nin ve Türkiye'nin şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi. Bundan sonra terörsüz bir Türkiye için çalışacaklarını vurguladı.

Yatırımlar ve Yeni Anayasa Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine değinen Tunç, bundan sonra teröre giden kaynakların milletin refahı için harcanacağını belirtti. Türkiye'nin daha güçlü olacağını ve dünyada adaleti daha güçlü savunabileceğini ifade etti. Önümüzdeki sürecin kritik olduğunu, 2028'e üç yıla yakın bir zaman kaldığını ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Tunç, yeni anayasa hedefinden vazgeçmediklerini belirterek, yüksek standartlı demokrasi yolunda temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasanın yapılmasının millete olan borçları olduğunu vurguladı. Parlamento'da uzlaşma sağlanırsa, 28. Dönem Parlamento'sunun tarihe geçeceğini ifade etti.


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