Pertek eski Belediye Başkanı Alan, 'zimmet' suçlaması ile tutuklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Alan hakkında, Pertek Belediye Başkanı iken 'zimmet' suçu işlediği iddiasıyla şikayette bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştı. Müfettişlerin incelemelerinin ardından geçtiğimiz aylarda Alan hakkında Pertek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıkça başlatılan soruşturma çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve dönemin Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan Alan'ın ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alan, 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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