MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcı ile gerçekleştirdiği Mayıs ayı anketinde, ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,98 'den 30,35 'e yükseldi.

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