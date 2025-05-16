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ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Bozan istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan'ın, karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili 159 milyon liralık ihale yaptığı iddiaları üzerine görevinden ayrıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 23:32, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 23:31
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ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Bozan istifa etti

ABB Meclisi, mayıs ayının beşinci birleşimini, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık Başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, 2025 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesine ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ABB ve ilçe belediye başkanlıkları arasında yağmur suyu tesislerinin yapılanmasına yönelik ortak hizmet protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları, oy birliğiyle kabul edildi.

- "ABB tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur"

Oturumda söz alan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili 159 milyon liralık ihale yaptığı iddiasına ilişkin konuştu.

İhalede yalnızca karton bardağı alındığı yönünde algı oluşturulmak istendiğini söyleyen Neslihanoğlu, ihalede 427 kalem malzeme alındığını belirterek, "Bahse konu olan bardaklar onlardan bir tanesi. Bu konuda aynı tabut ihalesinde olduğu gibi iddialar ortaya çıkmadan belediyemiz tarafından incelemeler başlatılmış, incelemeye tabi tutulmuştu. Hatta Sayıştay teftişi sırasında bardakların 1 milim eksik olduğu tespitiyle bunlar ilgili firmadan tanzim bile edilmiştir. Sayıştay raporlarında bunların hepsi mevcut." ifadelerini kullandı.

ABB'nin ihale iddiaları ortaya atılmadan 2 ay önce, ihalenin incelenmesi için teftiş kurulu görevlendirdiğini kaydeden Yaşar Neslihanoğlu, Sayıştay raporlarında herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini öne sürdü.

Neslihanoğlu, ihaleyi aldığı iddia edilen firmanın, Mansur Yavaş başkanlığından önce de belediyeden ihale aldığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bütün bu iddialar üzerine Mezarlıklar Dairesi Başkanımız, söz konusu ithamların asıl amacının, Mansur Yavaş başkanımızı yıpratmak olduğunu belirterek, hakkındaki asılsız iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunmuş ve kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Belediye Başkanımızın yaptırdığı incelemelerde, teftiş kurulu raporları hazırlanmış ve bizzat ABB tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunularak konunun araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Hatta AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da tanık olarak gösterilmiştir."

Toplantıda, ABB ile EGO ve ASKİ genel müdürlüklerinin 2024 mali yılı bütçe kesin hesaplarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 10 Haziran'da toplanmak üzere oturumu kapattı.

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