FETÖ hükümlüsü eski tümgeneral yakalandı

Jandarma ekipleri, bu çerçevede FETÖ üyesi eski Tümgeneral Cural'ın (62), ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net