17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hasan AYDIN ve Ayşenur KURTOĞLU seçilmiştir.
Kapadokya Alan Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem ASLANBAY atanmıştır.
- Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal ARAN,
-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa BABUR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU atanmıştır.
Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turan SAĞER atanmıştır.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet AKKAYA atanmıştır.
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN atanmıştır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mevlüt KARAT AŞ atanmıştır.
İğdır Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ekrem GÜREL atanmıştır.
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ersin GÖSE atanmıştır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN atanmıştır.
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5 inci maddesi gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.
Sayıştay Savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil Cem ÖZTÜRK atanmıştır.
16 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI