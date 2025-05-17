17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 00:05, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 00:08
Yazdır
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hasan AYDIN ve Ayşenur KURTOĞLU seçilmiştir.

Kapadokya Alan Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem ASLANBAY atanmıştır.

- Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal ARAN,

-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa BABUR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU atanmıştır.

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turan SAĞER atanmıştır.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet AKKAYA atanmıştır.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN atanmıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mevlüt KARAT AŞ atanmıştır.

İğdır Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ekrem GÜREL atanmıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ersin GÖSE atanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN atanmıştır.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5 inci maddesi gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.

Sayıştay Savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil Cem ÖZTÜRK atanmıştır.

16 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber