3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri ve Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Kurulan Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri

Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Antalya, Burdur ve Isparta . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 8 İdari Dava Dairesi , 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.

Yargı çevresi . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, , ve Adalet Komisyonu kurulacak. Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 11 İdari Dava Dairesi , 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.

Yargı çevresi . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, , ve Adalet Komisyonu kurulacak. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 5 İdari Dava Dairesi , 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.

Yargı çevresi . Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, , ve Adalet Komisyonu kurulacak. Ayrıca, Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de kurulacak.

Bölge İdare Mahkemesi Sayısı Arttı

Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesi'nin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



