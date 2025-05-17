İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Ana sayfaHaberler Siyasi

3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemeleri'nin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 01:48, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 07:36
Yazdır
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri ve Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Kurulan Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri

  • Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Antalya, Burdur ve Isparta. Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.
  • Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş. Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 11 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.
  • Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Yargı çevresi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat. Mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 5 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu kurulacak.
  • Ayrıca, Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de kurulacak.

Bölge İdare Mahkemesi Sayısı Arttı

Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesi'nin Kurulmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber