Berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda çırak öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net