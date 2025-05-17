Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncelleneceğini belirtti.
Bakan Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleriyle ilgili yazılı soru önergelerini yanıtladı. Kamu ihalelerinde tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve yürütülmesine ilişkin işlemler ile istisnalara ve doğrudan temine ilişkin işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını ifade etti.
Kamu Alımlarında Elektronik Ortam
Bu kapsamda, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Orta Vadeli Program ve Yeni Satın Alma Yaklaşımı
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncelleneceği belirtildi.
- Kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması
- Uygulama birliğinin güçlendirilmesi
- Rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının geliştirilmesi
- Açık ihale usulünün kullanımının artırılması
Bu düzenlemelerle birlikte, değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak kamu alımlarında yeni bir dönem başlatılması hedefleniyor.