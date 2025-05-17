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Gıda Endüstrisinde Rekabet İhlali: 3 Yılda 132 Firmaya Ceza!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre, Rekabet Kurumu son üç yılda 122 soruşturma başlattı. Gıda sektörü başı çekerken, kozmetik ve makine endüstrileri de listede üst sıralarda yer aldı. Ayrıca, yüzlerce firmaya milyonlarca liralık idari para cezaları kesildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 07:40, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 07:32
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Gıda Endüstrisinde Rekabet İhlali: 3 Yılda 132 Firmaya Ceza!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu tarafından son üç yılda açılan soruşturmaların detaylarını paylaştı. Son üç yılda toplamda 122 soruşturma açıldı ve bu soruşturmaların sektörel dağılımında 25 soruşturma ile gıda endüstrisi ilk sırada yer aldı. Bakan Bolat, 2023 yılında 67, 2024 yılında 43 ve 2025 yılında 15 Mart tarihi itibarıyla 12 adet soruşturma açıldığını belirtti.

Sektörel Dağılım

  • Gıda endüstrisi: 25 soruşturma ile ilk sırada
  • Kozmetik ve kişisel bakım sektörü: 19 soruşturma
  • Beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektrikli ürünler ve bilgisayarları içeren makine endüstrisi: 15 soruşturma

İdari Para Cezaları

2023 yılında 166, 2024 yılında 223 ve bu yıl 51 firmaya rekabet ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. 2023'te 33 firma ile en çok gıda endüstrisi firmalarına ceza kesildi. Bu tablo 2024'te de değişmedi ve geçen yıl yine en çok gıda endüstrisi firmalarına ceza kesildi. Toplamda 97 teşebbüse idari para cezası uygulandı. Son üç yılda gıda endüstrisinde rekabet ihlali gerekçesiyle ceza kesilen firma sayısı ise 132 olarak kayıtlara geçti.

Sektörel Rekabet İhlalleri ve Cezalar

  • 2023: 166 firmaya ceza, en çok gıda endüstrisine
  • 2024: 223 firmaya ceza, yine gıda endüstrisi önde
  • 2025 (15 Mart itibarıyla): 51 firmaya ceza
  • Son üç yılda gıda endüstrisinde ceza kesilen firma sayısı: 132

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