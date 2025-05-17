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Boğaziçi'nde Müslüman öğrencilere fişleme ve tehdit

BİSAK'ın düzenlediği Nurettin Yıldız söyleşisi sonrası, katılımcı öğrenciler sosyal medya ve gruplarda tek tek fişlenip tehdit edildi. Fransa'dan gelen Erasmus öğrencisi dahi hedef alındı. TİP üyeleri okulda afişlerle tepki gösterirken, marjinal grupların çıkardığı olaylarda polisler yaralandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 07:50, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 07:42
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Boğaziçi'nde Müslüman öğrencilere fişleme ve tehdit

Yenişafak'tan Neslihan Önder'in haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen Nurettin Yıldız söyleşisi, bazı provokatörlerin polise saldırmasıyla gündeme geldi.

Bu olayın ardından etkinliğe katılanlar ve yabancı ülkelerden gelen Müslüman öğrenciler, sosyal medya ve çeşitli platformlarda fişlenerek tehdit edilmeye başlandı. Özellikle WhatsApp, X ve Facebook öğrenci gruplarında, BİSAK etkinliğine katılan ve Müslüman kimliğini açıkça gösteren kişiler tek tek tespit edilip hedef alındı. Öğrencilere gönderilen tehdit mesajlarında, "İnsan içine çıkamayacaksınız yakında, acaba bundan sonra güneyde rahatça iftar verebilecek misiniz, kuzeyde standınızı açtığınızda orada güvende durabilecek misiniz" gibi ifadeler kullanıldı.

Fransa'dan gelen bir Erasmus değişim öğrencisi de BİSAK etkinliğine katıldığı için fişlendi ve Boğaziçi Üniversitesi ile Fransa'daki hocalarına şikayet mailleri gönderildi. Ayrıca, bu öğrenci kalecisi olduğu futbol takımından da çıkarıldı.

Sosyal Medyada Fişleme ve Tehditler

  • BİSAK etkinliğine katılan öğrenciler sosyal medya gruplarında fişleniyor.
  • Tehdit mesajlarında öğrencilerin güvenliğiyle ilgili endişe yaratılıyor.
  • Yabancı öğrenciler de hedef alınıyor ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor.

Eylemlerin Başında TİP Var

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler, okulun duvarlarına "Şeriata geçit yok" yazılı afişler astı. BİSAK'ın etkinliğine katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, ilk etapta afişlerinin yırtıldığını, bunun okulda büyük bir olay olduğunu belirtti. Ardından sosyal medyada ve gruplarda tehdit mesajlarının yayıldığını, kulüp kapısına TİP imzasıyla yazılar yazıldığını ve sosyal medyada servis edildiğini aktardı. Etkinlik günü marjinal grupların çıkardığı kargaşada polislerin yaralandığını anlatan öğrenci, etkinlik fotoğraflarından arkadaşlarının bulunup ders ve bölüm gruplarından WhatsApp'ta paylaşılmaya başlandığını, bu nedenle hukuki işlem başlatmak istediklerini söyledi.


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