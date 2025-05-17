Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!

Anayasa Mahkemesi (AYM), göz ameliyatı sonrası zarar gören M.E.Ü.'nün tazminat talebinin zaman aşımı gerekçesiyle reddedilmesini, mahkemeye erişim hakkının ihlali olarak değerlendirdi.

Başvurucu M.E.Ü., 2003'te gözlükten kurtulmak için ameliyat oldu ancak sonrasında görme kaybı yaşadığını, sonraki muayenelerde gözde "filep kopması ve kırışıklık" görüldüğünü ve bu durumun hatalı ameliyat sonucu oluştuğunun tespit edildiğini belirtti. M.E.Ü., 2004 yılında sağlık kuruluşuna ve doktorlara karşı Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yargılama sırasında alınan Adli Tıp raporunda başvurucunun meslekte kazanma gücünü yüzde 29 oranında kaybettiği, bilirkişi raporunda ise toplam zararın 421 bin 737 TL olduğu tespit edildi. Bunun üzerine M.E.Ü., bu tutarı karşılayacak şekilde 2016 yılında ek dava açtı. Mahkeme, zaman aşımı nedeniyle davayı reddetti.

AYM ise zararın ancak bilirkişi raporuyla öğrenilebildiğine dikkat çekerek, kararın ölçüsüz ve orantısız olduğuna hükmetti. Dosya yeniden yargılama için Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Başvurucuya 30 bin TL yargılama gideri ödenecek.

Oğuzhan Ürüşan